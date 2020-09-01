Врач опроверг распространенное мнение о безопасности кальяна для здоровья

01.09.2020, 2:48, Новости дня

При курении кальяна возможна передача инфекционных заболеваний, а ароматические вещества, содержащиеся в табаке, могут непредсказуемо воздействовать на организм, сообщил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Холдинг «Ромир» в августе текущего года провел опрос, который показал, что большинство россиян считают кальян наименее опасным видом курения. Врач объяснил, что самое распространенное мнение, на самом деле, ошибочное.

«Кальян сам по себе является средством возможной передачи различных инфекционных заболеваний, начиная от коронавируса и заканчивая нетуберкулезным микобактериозом. Последнее, это заболевание, которое является дальним родственником туберкулеза и передается вместе с влажными аэрозольными потоками», – сказал Штабницкий.

По его словам, безопасного курения вообще не существует. Любые продукты горения, которые вдыхает человек, вредны для легких.

«Кроме того, в кальяне содержатся различные ароматические вещества, которые сами по себе очень непредсказуемо могут воздействовать на легкие. То есть у нас есть как минимум три повреждающих фактора: инфекция, сам табак и ароматические вещества», – подытожил Штабницкий.

Он также отметил, что кальян, как и сигареты, вызывает никотиновую зависимость, от которой впоследствии тяжело избавиться, поскольку она равносильна наркотической. Одна порция табака, забитого в чашу кальяна, сопоставима с половиной пачки сигарет или целой сигарой, отметил врач.

В середине августа в Министерстве здравоохранения заявили, что курить кальян более вредно, чем сигареты, поскольку через кальян человек вдыхает в разы больше дыма, а значит, в организм поступает в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ.