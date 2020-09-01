 

Слушания по делу о крушении малайзийского MH17 приостановлены

01.09.2020, 2:48, Новости дня

Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины до 28 сентября.

«На сегодняшний день мы прерываем слушания до понедельника, 28 сентября, они продолжатся в 10.00 (11.00 мск)», – сказал председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА «Новости».

Судья добавил, что родственники погибших на борту самолета должны подать требования о компенсациях не позднее 1 февраля 2021 года.

Напомним, катастрофа произошла шесть лет назад, 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска.

Однако российская компания «Алмаз-Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.



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