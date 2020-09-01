Трамп обвинил Байдена в использовании стратегии мафии

01.09.2020, 2:48, Новости дня

Минюст и министерство внутренней безопасности США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Центр будет создан для борьбы с «гражданскими беспорядками левых», сказал Трамп, заявив, что у американских властей «нет никакой терпимости к насилию и ноль терпимости к анархии». Он также обвинил кандидата в президенты от демократов Джо Байдена в том, что тот «морально поддерживал» беспорядки и вандализм, решив «сдаться левой толпе… и дать им все рычаги контроля над властями США», передает РИА «Новости».

«Но когда вы капитулируете перед толпой, вы получаете не свободу, а фашизм, это происходит везде», – приводит слова президента США ТАСС.

Он заявил, что «Байден использует стратегию мафии – толпа оставит вас в покое, если вы дадите ей то, что она хочет». Но если дать толпе «что-то один раз, они начнут требовать еще и еще», сказал Трамп, добавив, что «если властвует толпа, то демократия мертва».

Президент США утверждает, что нынешние волнения в стране являются следствием «идеологической обработки» американских школьников и студентов со стороны преподавателей, придерживающихся левых политических взглядов.

По его словам, «многим юным американцам рассказывают ложь о том, что Америка – это безнравственная страна, охваченная расизмом». Он призвал «восстановить общую национальную идентичность, которая будет строиться вокруг общих американских ценностей», которых у США «полно». Трамп считает, что нужно восстановить «патриотическое воспитание в школах», «учить детей тому, что Америка – это исключительная, свободная и справедливая страна, которая стоит того, чтобы ее оборонять, сохранять и защищать».

По его мнению, демократы «потеряли контроль над радикальными левыми».

Трамп заявил, что более 200 человек задержаны в разных городах страны за беспорядки. Он не пояснил, за какой период были произведены аресты. При этом его сторонники в Портленде ведут себя мирно, сказал Трамп.

Президент США утверждает, что демократы добиваются права голосовать для преступников, включая «бостонского террориста» Джохара Царнаева.

Демократы, действительно, в различное время предлагали восстановить право голосовать для граждан с неснятой судимостью, хотя права лично Царнаева не отстаивали. В США заключенным и людям с непогашенной судимостью голосовать не разрешается.