Мнение: Эквилибристика от Лукашенко

01.09.2020, 2:45, Разное

Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и еще 28 белорусских чиновников. МИД Латвии объяснил: «Эти лица лично организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов».

Удивительно грязное дело политика. Десять лет назад Лукашенко мечтал прижаться и к Прибалтике, и к Европе, думал стать им другом и братом. Да так дерзко мечтал, что обидел Россию. Так обидел, что глава государства выступил с официальным заявлением, смысл которого, народы России и Беларуси были, есть и будут братскими, а вот с Лукашенко Беларуси не повезло.

В общем, еще десять лет назад раскусили Лукашенко. А он все-равно выкрутился. И сегодня Лукашенко – снова друг и брат Кремлю. Настолько друг и брат, что Кремль ради сохранения Лукашенко во власти, готов поссорить народы России и Беларуси?

Рис отсюда