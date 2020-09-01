Свинское
01.09.2020, 2:28, Разное
Монолог вымышленного лица.
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»
Илон по-прежнему в строю.
Он оказался страшным типом:
Явил собравшимся свинью
С вживленным в мозг электрочипом.
Илон внедрился в мозг свиньи
И стал транслировать хавронье
Идеи подлые свои,
Свои намеренья илоньи!
Пройдет не более чем год —
Признаем это не без всхлипа, —
Когда настанет наш черед
Предстать носителями чипа.
Нам говорят, что этот чип
Собою мал, как чечевица;
Его посредством мы могли б
От всех болезней исцелиться.
Он лечит даже паралич,
Как показал пример хавроньи,
И позволяет нам достичь
С приличным обществом гармоньи.
Чуть кто родился, тот и влип:
Вставляют чип — и ты с приветом.
Великий, так сказать, почип, —
Наш главный гриб сказал об этом.
Но нам не надо ваших ласк!
Ваш тайный план РФ вскрыла,
И под твоею маской, Маск,
Мы зрим антихристово рыло.
Мы это поняли давно.
Чего завел: «прогресс», «лечиться»!
Лишь там и сила, где темно,
Лишь там и святость, где нечисто!
Уж нас чипируют и так
Под видом хитрого прогресса —
На всех уже проставлен знак
От ИНН и ФРСа.
Уже используют и грипп,
И этот ковид панголинный,
Чтоб влить в Россию жидкий чип
Своею подлою вакциной.
(Но мы, естественно, хитрей!
Россия для своих детей
Пребудет бдительной мамашей:
Мы лучше сдохнем от своей,
Чем зачипируемся вашей.)
Затем ты хочешь вставить чип
(Но не получится, не пробуй!),
Чтоб в россиянине погиб
Неистребимый архетип
Его духовности особой.
Идею главную свою
Разоблачил ты очень мило:
Ты демонстрируешь свинью
Как образ будущего мира.
Она не хочет укреплять
Духовных скреп, расцветших пышно,
А хочет только потреблять,
И слово «…» в ней даже слышно.
Наш нрав торжественно-угрюм,
В нас не ищи единоверца:
Мы за свиной продажный ум
Не отдадим собачье сердце.
И нашу кашу, наши щи б,
Наш гордый скрип, наш чет и нечет —
Не отдал я б за чуждый чип,
Плевать, кого и как он лечит.
Мне ни к чему коварный Маск,
Я верен Родине останусь —
Пусть он летает хоть на Марс
И чип сует себе хоть в анус.
Я не согласен, хоть дерись,
Есть ваш фастфуд, читать ваш комикс…
Бесчипство — вечный наш девиз,
Бесчинство — наш моральный кодекс.
Свобода — миф, незнанье — свет,
Герой — дерьмо, наш идол — масса!
Я это крикну Маску вслед —
И все.
И никакого Маска.
Пускай, ни с чем несообразн,
Он вас зовет за дело браться,
Пускай внушает вам соблазн
Свободы, равенства и братства, —
Консервативная свинья
Не предает родного хлева,
И если слева полынья,
Я тем верней пойду налево.
Пусть мир расколется скорей,
Сражен небесной карой типа,
От ваших с чипами свиней!
А я умру свиньей без чипа.
Дмитрий Быков
обозреватель
Источник: Новая газета
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