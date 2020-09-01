 

Свинское

01.09.2020, 2:28, Разное

Монолог вымышленного лица.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Илон по-прежнему в строю.
Он оказался страшным типом:
Явил собравшимся свинью
С вживленным в мозг электрочипом.

Илон внедрился в мозг свиньи
И стал транслировать хавронье
Идеи подлые свои,
Свои намеренья илоньи!

Пройдет не более чем год —
Признаем это не без всхлипа, —
Когда настанет наш черед
Предстать носителями чипа.

Нам говорят, что этот чип
Собою мал, как чечевица;
Его посредством  мы могли б
От всех болезней исцелиться.

Он лечит даже паралич,
Как показал пример хавроньи,
И позволяет нам достичь
С приличным обществом гармоньи.

Чуть кто родился, тот и влип:
Вставляют чип — и ты с приветом.
Великий, так сказать, почип, —
Наш главный гриб сказал об этом.

Но нам не надо ваших ласк!
Ваш тайный план РФ вскрыла,
И под твоею маской, Маск,
Мы зрим антихристово рыло.

Мы это поняли давно.
Чего завел: «прогресс», «лечиться»!
Лишь там и сила, где темно,
Лишь там и святость, где нечисто!

Уж нас чипируют и так
Под видом хитрого прогресса —
На всех уже проставлен знак
От ИНН и ФРСа.

Уже используют и грипп,
И этот ковид панголинный,
Чтоб влить в Россию жидкий чип
Своею подлою вакциной.

(Но мы, естественно, хитрей!
Россия для своих детей
Пребудет бдительной мамашей:
Мы лучше сдохнем от своей,
Чем зачипируемся вашей.)

Затем ты хочешь вставить чип
(Но не получится, не пробуй!),
Чтоб в россиянине погиб
Неистребимый архетип
Его духовности особой.

Идею главную свою
Разоблачил ты очень мило:
Ты демонстрируешь свинью
Как образ будущего мира.

Она не хочет укреплять
Духовных скреп, расцветших пышно,
А хочет только потреблять,
И слово «…» в ней даже слышно.

Наш нрав торжественно-угрюм,
В нас не ищи единоверца:
Мы за свиной продажный ум
Не отдадим собачье сердце.

И нашу кашу, наши щи б,
Наш гордый скрип, наш чет и нечет —
Не отдал я б за чуждый чип,
Плевать, кого и как он лечит.

Мне ни к чему коварный Маск,
Я верен Родине останусь —
Пусть он летает хоть на Марс
И чип сует себе хоть в анус.

Я не согласен, хоть дерись,
Есть ваш фастфуд, читать ваш комикс…
Бесчипство — вечный наш девиз,
Бесчинство — наш моральный кодекс.

Свобода — миф, незнанье — свет,
Герой — дерьмо, наш идол — масса!
Я это крикну Маску вслед —
И все.
И никакого Маска.

Пускай, ни с чем несообразн,
Он вас зовет за дело браться,
Пускай внушает вам соблазн
Свободы, равенства и братства, —

Консервативная свинья
Не предает родного хлева,
И если слева полынья,
Я тем верней пойду налево.

Пусть мир расколется скорей,
Сражен небесной карой типа,
От ваших с чипами свиней!
А я умру свиньей без чипа.

Дмитрий Быков
обозреватель

Источник: Новая газета



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