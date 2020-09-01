Свинское

01.09.2020, 2:28, Разное

Монолог вымышленного лица.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Илон по-прежнему в строю.

Он оказался страшным типом:

Явил собравшимся свинью

С вживленным в мозг электрочипом.

Илон внедрился в мозг свиньи

И стал транслировать хавронье

Идеи подлые свои,

Свои намеренья илоньи!

Пройдет не более чем год —

Признаем это не без всхлипа, —

Когда настанет наш черед

Предстать носителями чипа.

Нам говорят, что этот чип

Собою мал, как чечевица;

Его посредством мы могли б

От всех болезней исцелиться.

Он лечит даже паралич,

Как показал пример хавроньи,

И позволяет нам достичь

С приличным обществом гармоньи.

Чуть кто родился, тот и влип:

Вставляют чип — и ты с приветом.

Великий, так сказать, почип, —

Наш главный гриб сказал об этом.

Но нам не надо ваших ласк!

Ваш тайный план РФ вскрыла,

И под твоею маской, Маск,

Мы зрим антихристово рыло.

Мы это поняли давно.

Чего завел: «прогресс», «лечиться»!

Лишь там и сила, где темно,

Лишь там и святость, где нечисто!

Уж нас чипируют и так

Под видом хитрого прогресса —

На всех уже проставлен знак

От ИНН и ФРСа.

Уже используют и грипп,

И этот ковид панголинный,

Чтоб влить в Россию жидкий чип

Своею подлою вакциной.

(Но мы, естественно, хитрей!

Россия для своих детей

Пребудет бдительной мамашей:

Мы лучше сдохнем от своей,

Чем зачипируемся вашей.)

Затем ты хочешь вставить чип

(Но не получится, не пробуй!),

Чтоб в россиянине погиб

Неистребимый архетип

Его духовности особой.

Идею главную свою

Разоблачил ты очень мило:

Ты демонстрируешь свинью

Как образ будущего мира.

Она не хочет укреплять

Духовных скреп, расцветших пышно,

А хочет только потреблять,

И слово «…» в ней даже слышно.

Наш нрав торжественно-угрюм,

В нас не ищи единоверца:

Мы за свиной продажный ум

Не отдадим собачье сердце.

И нашу кашу, наши щи б,

Наш гордый скрип, наш чет и нечет —

Не отдал я б за чуждый чип,

Плевать, кого и как он лечит.

Мне ни к чему коварный Маск,

Я верен Родине останусь —

Пусть он летает хоть на Марс

И чип сует себе хоть в анус.

Я не согласен, хоть дерись,

Есть ваш фастфуд, читать ваш комикс…

Бесчипство — вечный наш девиз,

Бесчинство — наш моральный кодекс.

Свобода — миф, незнанье — свет,

Герой — дерьмо, наш идол — масса!

Я это крикну Маску вслед —

И все.

И никакого Маска.

Пускай, ни с чем несообразн,

Он вас зовет за дело браться,

Пускай внушает вам соблазн

Свободы, равенства и братства, —

Консервативная свинья

Не предает родного хлева,

И если слева полынья,

Я тем верней пойду налево.

Пусть мир расколется скорей,

Сражен небесной карой типа,

От ваших с чипами свиней!

А я умру свиньей без чипа.

Дмитрий Быков

обозреватель