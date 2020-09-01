Эксперты предоставили объективное заключение по делу Шеремета – МВД

01.09.2020, 2:01, Новости дня

Центральная экспертно-квалификационная комиссия (ЦЕКК) при Министерстве юстиции Украины пришла к выводу, что эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые проводили экспертизу по уголовным производствам, связанным со смертью журналиста Павла Шеремета, не вышли за пределы своей компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Шеремета. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов инициировал адвокат детского врача Юлии Кузьменко, которую подозревают в .убийстве журналиста.

“ЦЕКК оценивала не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЕКК будет решен после его получения”, – отметили в МВД.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко (под домашним арестом).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Шевченковский райсуд принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных. Все три фигуранта дела свою вину отрицают.