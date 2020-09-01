В университете Львова разоблачили наркогруппировку. Завлабораторией варил метадон – прокурор

01.09.2020, 2:01, Новости дня

В одном из университетов Львова химик, заведующий лабораторией, на рабочем месте изготавливал метадон и распространял его при помощи сотрудников кальян-бара. Об этом 31 августа сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко на своей странице в Facebook.

“Разоблачили группу лиц, организовавших во львовском учебном заведении не что иное, как нарколабораторию. По версии следствия, речь идет о четырех львовянах: организаторе -– совладельце львовского кальян-бара, заведующем лабораторией одного из львовских вузов (химике, который изготавливал наркотическое средство), работнике кальян-бара (соорганизаторе, администраторе сайта), сотруднике кальян-бара (фасовщике и распространителе)”, – говорится в сообщении.

По словам прокурора, за один раз изготавливалась партия весом от 1 кг. Стоимость метадона на черном рынке за 1 грамм начинается от 600 грн.

“Сейчас задокументировано изготовление для сбыта метадона весом почти 3 кг и ценой более 1,8 млн грн. Сегодня они задержаны при реализации еще более 1 кг по цене около 700 тыс. грн”, – отметила Диденко.

По ее словам прокуратура готовит подозрения с предыдущей правовой квалификацией по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного Кодекса Украины и ходатайства об избрании меры пресечения.

Цинізм місцевих ділків вражає. Викрили групу осіб, які організували у львівському НАВЧАЛЬНОМУ закладі не що інше, як… НАРКОЛАБОРАТОРІЮ! За версією слідства, ідеться про 4 львів’ян:✔ організатора – співвласника львівського кальян-бару ✔ завідувача лабораторії одного з львівських вишів (хіміка, який виготовляв наркотичний засіб) ✔ працівника кальян-бару (співорганізатор, адміністратор сайту) ✔працівника кальян-бару (фасувальник і розповсюджувач).Об'єми досить масштабні. За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику «метадон». Це при тому, що доза 1 грама на "чорному ринку" сягає від 600 грн. Лабораторія з виготовлення "метадону" задокументована вперше. Нагадаю, "метадон" напівсинтетичний наркотичний засіб, що заборонений у всіх країнах світу через високу смертність. Самі ділки його НЕ вживають. Збувався «товар» через спеціально створений Інтернет-магазин. Фігуранти надсилали наркотики поштою, отримавши перед цим передплату на банківські рахунки. Наразі задокументовано виготовлення для збуту «метадону», вагою майже 3 кг та «ціною» понад 1 800 000 грн. Сьогодні їх затримано при реалізації ще понад 1 кг ціною близько 700 000 грн. Ділки розповсюджували його по усій Львівщині, а їх покупцями були наркозалежні особи, які замовляли, переважно, від одного до кількох грам. Наразі готуємо підозри з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.317 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів.Спільна робота прокурорів, слідчих поліції за матеріалами та оперативним супроводом УСР в області Роман Рибіцький. Posted by Iryna Didenko on Esmaspäev, 31. august 2020