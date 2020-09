Истребитель Су-27 перехватил иностранные военные самолеты над Балтикой

01.09.2020, 1:48, Новости дня

Истребитель Су-27 развернул от российской границы над Балтийским морем военные самолеты Германии, Швеции и Дании, информирует Национальный центр управления обороной России.

«31 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ четыре воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции, самолет-разведчик «Челленджер» ВВС Дании и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии.

После разворота иностранных самолетов от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ самолетами ОВС НАТО не допущено.

Ранее в Сети появилось видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52H над Черным морем. На кадрах, снятых с американского самолета, видно, что пилот истребителя Су-27 успешно догоняет американский бомбардировщик.

US military releases video of what it says was an "unsafe and unprofessional" intercept by Russian Su-27 jets of a B-52 bomber while it was flying over the Black Sea yesterday. The US said the Russian jets crossed within 100ft of the B-52 while in afterburner causing turbulence pic.twitter.com/h5MxCtVK6w

— Ryan Browne (@rabrowne75) August 30, 2020

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что два истребителя Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика В-52Н ВВС США над Балтикой. Отмечалось, что весь полет российских истребителей Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.