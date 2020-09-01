 

Мнение: Как Албурову из ФБК повезло в Татарстане

01.09.2020, 1:15, Разное

Георгий Албуров из ФБК в окрестностях Казани снимал с дрона чью-то виллу… Охране это не понравилось. Албурова и его команду заблокировали квадроциклами и вызвали полицию и СКР.

Вызванные девочки и мальчики в погонах начали изымать у Албурова съемочную технику.

Как человек, который родился и вырос в Татарстане,  и хорошо знающий татарстанские реалии, могу сказать, что Георгию Албурову очень повезло, что Татарстан – российский регион, а не какое-нибудь суверенное и независимое ханство. Иначе никто не стал бы вызывать ни полицию, ни СКР, сами бы разобрались, утопили бы в Волге или Каме, или закопали живьем в лесу… Или в лучшем случае – посадили бы в зиндан….

Поэтому-то я и не устану повторять, что это  хорошо, что Татарстан находится в составе России. Независиымй Татарстан, уверен,  неприменно опрокинулся бы в мракобесие средневековья…

Источник: Ирек Муртазин



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