Мнение: Как Албурову из ФБК повезло в Татарстане

01.09.2020, 1:15, Разное

Георгий Албуров из ФБК в окрестностях Казани снимал с дрона чью-то виллу… Охране это не понравилось. Албурова и его команду заблокировали квадроциклами и вызвали полицию и СКР.

Вызванные девочки и мальчики в погонах начали изымать у Албурова съемочную технику.

Как человек, который родился и вырос в Татарстане, и хорошо знающий татарстанские реалии, могу сказать, что Георгию Албурову очень повезло, что Татарстан – российский регион, а не какое-нибудь суверенное и независимое ханство. Иначе никто не стал бы вызывать ни полицию, ни СКР, сами бы разобрались, утопили бы в Волге или Каме, или закопали живьем в лесу… Или в лучшем случае – посадили бы в зиндан….

Поэтому-то я и не устану повторять, что это хорошо, что Татарстан находится в составе России. Независиымй Татарстан, уверен, неприменно опрокинулся бы в мракобесие средневековья…