 

Шеф-повар Ивлев принял участие в онлайн-акции «Вперед к знаниям!»

01.09.2020, 1:08, Новости дня

Накануне 1 сентября Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» при поддержке Минпросвещения РФ провели онлайн-акцию «Вперед к знаниям!» для воспитанников более 400 детских госучреждений со всей страны. Участие в акции принят шеф-повар Константин Ивлев.

Знаменитый шеф-повар подготовил ребятам специальный мастер-класс по кулинарии, где помимо приготовления блюда поздравил всех участников СВДД «Дети всей страны» с новым учебным годом. Вместе с шефом зрители приготовили фирменный бургер, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Впереди учебный год! Я безумно рад, что 1 сентября скоро и вы все пойдете учиться! Поверьте мне, – это очень хорошо!» – обратился к зрителям акции шеф.

Также, о навыках безопасного поведения в различных бытовых ситуациях – если прорвало трубу, если оказался взаперти, как поднять тяжелый предмет – рассказали и показали в своем выступлении инструктор Всероссийского студенческого корпуса спасателей, спасатель 1 класса Александр Яковлев вместе со спортивным комментатором Павлом Занозиным.

Участниками акции стали более 10 тыс. детей – воспитанники более 400 государственных учреждений, приемных семей, многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в рамках онлайн-акции «Вперед к знаниям!» политики, артисты, телеведущие и общественные деятели встретились с воспитанниками более 300 государственных учреждений, специальных учебно-воспитательных учреждений, приемными и замещающими семьями.

В программу вошли: праздничный онлайн-марафон с поздравлениями и напутственными словами в новый учебный год от известных представителей из разных сфер деятельности, специальный мастер-классы от экспертов «Как общаться, чтобы быть успешным», «Свой блог. С чего начать и чего не бояться?», «Безопасно для жизни» – от инструкторов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Красота и уход», «Этикет на каждый день».



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