 

Мнение: Обоюдоострое оружие

01.09.2020, 1:05, Разное

Тот случай, когда протесты сначала топили рейтинг Трампа, а затем начали топить рейтинг Байдена.
Не случайно, что в мае-июле, в риторике Трампа и республиканцев частенько проскакивали обвинения в адрес демократов, что они используют протесты для того, чтобы прорваться к власти путем дестабилизации ситуации в стране.
Но в последние недели уже демократы начали обвинять Трампа в том, что он использует хаос протестов для того, чтобы запугивать обывателей хаосом, в котором обвиняют демократов.
На длинной дистанции это оружие оказалось обоюдоострым и по мере затягивания протестов и их хаотизации, издержки для демократов растут куда как быстрее, нежели для Трампа.

PS. На графике обращает на себя внимание точка пересечения в конце мая, пришедшаяся на убийство Джорджа Флойда и начало массовых протестов и беспорядков. По сути, это ключевой элемент роста рейтинга Байдена. До недавних пор.

Источник: Colonel Cassad



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