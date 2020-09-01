Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников

01.09.2020, 1:00, Разное

Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына и еще 28 белорусских чиновников. Полный список тех, кого объявили персоной нон грата, опубликован на официальном сайте латвийского министерства иностранных дел.

«Эти лица своими лично организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», — объяснило латвийское внешнеполитическое ведомство.

В числе тех, кто попал под санкции балтийских стран — председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, глава МВД Юрий Караев и сын Александра Лукашенко Виктор, который занимает должность советника президента по национальной безопасности.

Среди невъездных также оказался и замглавы МВД Александр Барсуков. Ранее минский диджей Владислав Соколовский, включивший на провластном мероприятии песню «Перемен» Виктора Цоя, рассказывал, что этот чиновник лично избивал его в изоляторе на улице Окрестина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Протесты в Беларуси, день 23: страны Балтии закрыли въезд Лукашенко и его окружению, КГБ задержал лидера стачкома «Беларуськалия». Онлайн