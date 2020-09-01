 

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

01.09.2020, 0:50, Новости дня

Военизированные группировки Палестинской автономии и Израиль договорились положить конец недельной эскалации беспорядков вдоль границы между Израилем и сектором Газа. Об этом в понедельник заявили Иерусалим и ХАМАС.

Согласно сделке, заключенной при посредничестве Катара, ХАМАС прекратит запуск зажигательных шаров, а Израиль воздушные удары, заявил палестинский чиновник, сообщило агентство «Рейтер». COGAT (Координатор деятельности правительства Израиля на территориях Палестинской автономии) подтвердил, что после консультаций по вопросам безопасности, проводимых министром обороны Бенни Ганцем, основной пропускной пункт в Газе, через который поступают грузы, будет открыт, и рыбакам будет разрешено вернуться к работе на расстоянии до 15 морских миль.

В заявлении COGAT говорится, что решения «зависели от сохранения спокойствия и стабильности в области безопасности», но содержится предупреждение, что, если ХАМАС не выполнит своих обязательств, Израиль «будет действовать соответствующим образом». ХАМАС заявил, что это понимание облегчит путь для реализации проектов, «которые будут служить народу Газы, и облегчат страдания на фоне волны коронавируса».

Палестинцы и гуманитарные группы призвали к ослаблению Израилем блокады Газы, опасаясь еще больших трудностей после первой вспышки COVID-19 на прошлой неделе.

Израиль заявляет, что ограничения необходимы из-за опасений по поводу безопасности, связанных с ХАМАС, который он считает террористической организацией.



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