Палата представителей планирует провести слушания по Афганистану

01.09.2020, 0:50, Новости дня

Демократы в Палате представителей в понедельник призвали госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны Марка Эспера предоставить свидетелей для слушаний по политике Соединенных Штатов в Афганистане и пригрозили выдать повестки, если ведомства не подчинятся требованию.

В письмах, отправленных подкомитетом по национальной безопасности Палаты представителей говорится, что Госдепартамент и Пентагон более года игнорировали приглашения прислать свидетелей или отвечали «с задержкой, умышленными искажениями и оправданиями» за их непредоставление.

Законодатели заявили, что вызовут свидетелей на слушания 9 сентября, если Госдепартамент и Пентагон не подтвердят свое участие к среде.

«У подкомитета не будет другого выбора, кроме как получить свидетельские показания в принудительном порядке», – отметили законодатели.

Государственный департамент и министерство обороны США не сразу ответили на запросы о комментариях.

Соединенные Штаты и Талибан 29 февраля подписали соглашение о выводе всех американских войск на определенных условиях к маю 2021 года, а к июню этого года этот показатель снизился до 8600 человек. Соглашение также призывает к внутриафганским мирным переговорам, которые были отложены из-за споров между талибами и Кабулом.

Конгрессмены-демократы отметили, что президент Трамп недавно заявил, что планирует сократить численность американских военнослужащих до 4000 человек к выборам 3 ноября в США, и выразили обеспокоенность по поводу того, что это сокращение является политически мотивированным.

Законодатели процитировали доклады вооруженных сил США и ООН, в которых говорится, что талибы не разорвали связи с Аль-Каидой, как того требовало соглашение от 29 февраля. Они также отметили, что командующий войсками США в Афганистане генерал армии Кеннет Маккензи заявил 10 июня, что условия для полного вывода американских войск не были выполнены.

Между тем, главный демократ в Комитете сената по международным отношениям Боб Менендес заявил, что ожидает, что Государственный департамент проинформирует Конгресс о недавних нападениях талибов на силы США, которые представляют собой «явное нарушение» соглашения от 29 февраля.