 

США заблокировали в СБ ООН резолюцию против терроризма

01.09.2020, 0:48, Новости дня

США наложили вето на подготовленный Индонезией проект резолюции СБ ООН об уголовном преследовании террористов, сообщают информационные агентства.

Остальные члены СБ ООН проголосовали за документ, в котором Индонезия предлагала призвать все государства «расследовать информацию о личностях, которых они могут подозревать в участии в террористической деятельности, включая иностранных боевиков и членов их семей», передает ТАСС.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что предложенный документ «хуже, чем отсутствие резолюции». Отмечается, что предложение Индонезии «нацелено на решение вопросов уголовного преследования, реабилитации и реинтеграции террористов». Однако США выступили против документа, поскольку в нем «не было даже упоминания о ключевом шаге – репатриации этих боевиков в страны их происхождения».

Как сообщило постпредство России, российская сторона голосовала за документ, чтобы «поддержать единство» СБ в данном вопросе, хотя также имела претензии к проекту резолюции. Москва подчеркнула, что резолюция «не признает первостепенную важность репатриации иностранных боевиков из зон конфликта, в основном Сирии и Ирака».

В июле США заявили о «злоупотреблении» Россией и Китаем правом вето в ООН.



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