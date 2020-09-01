Неизвестные сообщили о «минировании» памятника Кобзону

01.09.2020, 0:48, Новости дня

Поступило анонимное сообщение о том, что памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Москве заминирован, сообщил источник в экстренных службах.

На Востряковское кладбище для проверки заявления выехали сотрудники оперативных служб, передает ТАСС.

«При проверке никаких угроз не выявлено», – сказал источник РИА «Новости».

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в сентябре 2018 года на 81-м году жизни. Церемонию прощания с ним посетили несколько тысяч человек.