Неизвестные сообщили о «минировании» памятника Кобзону

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01.09.2020, 0:48, Новости дня

Поступило анонимное сообщение о том, что памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону в Москве заминирован, сообщил источник в экстренных службах.

На Востряковское кладбище для проверки заявления выехали сотрудники оперативных служб, передает ТАСС.

«При проверке никаких угроз не выявлено», – сказал источник РИА «Новости».

Напомним, Иосиф Кобзон скончался в сентябре 2018 года на 81-м году жизни. Церемонию прощания с ним посетили несколько тысяч человек.



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