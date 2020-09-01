 

В Пермском крае появится сеть Private 5G

01.09.2020, 0:38, Новости дня

Связь пятого поколения будет работать в рамках пилотного проекта на территории завода «Сибур-Химпром», расположенного в Пермском крае. Партнером по налаживанию сети Private 5G стал российский оператор мобильной связи МТС.

Как сообщают СМИ, запуск сети планируется осуществить в течение ближайших месяцев. Используемая аппаратура Ericsson одновременно позволит поддерживать связь в двух форматах – 5G и LTE.

«Сибур-Химпром» внедряет новые стандарты беспроводной связи для оптимизации производственных процессов и создание единой информационной экосистемы, говорится в официальном сообщении пресс-службы. Если эксперимент окажется удачным, этот опыт станут распространять и на других крупных предприятиях.



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