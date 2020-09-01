 

Мнение: Вот какие уроды так поступают с животными?

01.09.2020, 0:11, Разное

Шалом алейхем. Сегодня на вокзале ко мне подошло красивое котэ, явно сиамской породы (пол остался неизвестным, к сожалению), в кофейной шубке и с синими глазами. Я его погладил и накормил, а сам смотрю на этот скелет в абсолютно неуместной на вокзале породистой шубке и думаю – блэт, ну вот какие же Цари Природы такое сделали? И вообще, породистых-то хоть за что выбрасывать? И кем вообще надо быть, чтобы так поступать?
Хотя я догадываюсь, кем. Читал как-то рассказ, там дочурка гламурной скотины хотела зверушек поиграться, а мамаша её запрещала. Папаша потом всё-таки взял, так гламурное туловище велело отнести щенков к ветеринару и усыпить (а потом мне пишут, что я не люблю гламурных пизвёзд якобы из чувства зависти к ним). И вот очень бы хотелось хоть раз в глаза таким вот уродам посмотреть. Или тем, кто когда-то выбросил мою Гафсу осенью под холодный дождь подыхать в бытность её ещё грудным рахитичным одноглазым щенком с животом без шерсти. И спросить у этих уродов, совесть у них вообще есть. Если твари, которые Гафсу выбросили, успели бы ответить перед смертью…
А ещё я понял, что надо иметь адреса приютов для животных. Вот так бы взял и отвёз котэ под крышу, а теперь ему осенью на улице оставаться!
А ещё я не далее как сегодня сожалел, что общество меня не принимает. Но понял, что мне любовь такого вот общества, которое выбрасывает животных на улицу подыхать от голода или холода, мне и на хер, извините мой русский, не нужна, пусть сначала оно человеческим научится быть!
И ещё вспомнил, как некий больной догхантерством уверял, мол, бродячие животные отношения к домашних не имеют и Великое Прекрасное Человечество не имеет отношения к них появлению. И почему я ему не поверил и не поверю никогда?..

Источник: Достало



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