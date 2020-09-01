 

Вложения в газификацию на Кубани превысят 4 млрд рублей

01.09.2020, 0:08, Новости дня

Инвестиции в строительство газовой инфраструктуры в Краснодарском крае превысят 4 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В регионе принята программа газификации на пять лет. Документ утвердили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«До 2025 года компания готова вложить в развитие инфраструктуры края более 4 млрд рублей. Со своей стороны край за три года направит муниципалитетам 600 млн рублей на строительство разводящих сетей», – говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что по инициативе края в инвестиционную программу Газпрома включено строительство второй нитки газопровода Анастасиевская-Новороссийск. Новая 64-километровая ветка даст дополнительно 4 млрд кубометров газа в год. Объемы необходимы для развития юго-западной части региона.

Отмечается, что по предложению региона также в программу реконструкции включено 19 самых проблемных газораспределительных станций.

В 2019 году Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге РФ под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Неудачные высказывания Байдена могут лишить его поддержки молодых афроамериканцев

26.08 / Член совета оппозиции Белоруссии арестован на 10 суток

05.07 / В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

08.07 / В Хабаровском крае появится ряд новых социальных объектов в рамках нацпроектов

16.07 / Мнения: Работа на Америку ломает людям судьбы

19.08 / В США демократы официально выдвинули Байдена кандидатом в президенты

06.07 / Бывший сотрудник Белого дома – Трамп — угроза для нашей страны и Конституции

02.07 / Власти Москвы разъяснили формирование цены на тесты по антителам к COVID-19

03.07 / В пещере «Таврида» зафиксирована температурная аномалия

24.06 / Первый “золотой паспорт” Черногории выдали россиянину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска