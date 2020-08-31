Минздрав повторно зарегистрировал лекарственный препарат «Фризиум»

31.08.2020, 23:48, Новости дня

Министерство здравоохранения РФ повторно зарегистрировало лекарственный препарат «Фризиум», так как срок предыдущего разрешения истек, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Минздравом РФ был повторно зарегистрирован лекарственный препарат с торговым наименованием «Фризиум»: номер регистрационного удостоверения – ЛП-006422 от 24 августа 2020 года», – передает его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что ранее препарат был разрешен к применению в РФ более чем 20 лет, однако срок регистрационного удостоверения истек.

«Поэтому учитывая в целом текущую, остро возникшую потребность в наличии зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата «Фризиум», Минздравом РФ были задействованы все имеющиеся ресурсы для сокращения всех этапов прохождения документов досье и проведения соответствующих экспертиз в целях скорейшей регистрации для лекарственного препарата «Фризиум» без нарушения законодательства», – добавил Кузнецов.

Он также отметил, что требования к качеству, эффективности и безопасности лекарства не снижались.

Напомним, в конце сентября прошлого года матери тяжелобольных детей, нуждающихся в противосудорожном препарате «Фризиум», раскритиковали описанную Минздравом схему по получению лекарства – по их словам, родители собирают все необходимые документы, но пациенты так и не получают препарат.

Мать тяжелобольного ребенка Елена Боголюбова, которую в июле задерживали за покупку «Фризиума», заявила, что схема Минздрава понятна, однако по ней до сих пор не удалось получить необходимое сыну лекарство.

По оценке Минздрава, в незарегистрированном в РФ противосудорожном препарате «Фризиум» нуждаются от 2 до 3 тыс. российских детей, страдающих эпилепсией. В начале сентября ведомство закупило 10 тыс. упаковок препарата. В министерстве также заверили, что ведется работа по регистрации отечественного аналога препарата.

Премьер РФ Дмитрий Медведев своим распоряжением выделил из резервного фонда 26 млн 128 тыс. рублей на закупку, ввоз и распределение свыше 11 тыс. упаковок препаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Президент РФ Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию потребовал не допустить больше ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.