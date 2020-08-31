В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

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31.08.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 11 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения оперативного штаба.

Сообщается, что общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в Москве достигло 4832 человек, всего выявлено 262,4 тыс. случаев COVID-19, выздоровели свыше 214,1 тыс. человек.

Накануне в Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безопасность вакцины от COVID-19 доказана, в ее основе лежит готовая технологическая платформа, разработанная российскими учеными очень давно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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