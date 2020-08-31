 

Со счетов Соболь списали 34 миллиона в пользу «повара Путина»

31.08.2020, 23:35, Разное

Судебные приставы списали со всех банковских счетов юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь 34 миллиона рублей в пользу олигарха Евгения Пригожина, известного как «повар Путина». Об этом она сообщила в своем твиттере.

Поскольку таких средств на счету Соболь не было, баланс ее карты ушел в минус. Списание произошло вскоре после того, как Пригожин заключил с компанией «Московский школьник» договор уступки требования. Это означало, что Алексей Навальный, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией теперь должны выплатить олигарху лично почти 88 млн рублей, которые ранее отсудил «Московский школьник».

Напомним, такую сумму Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК в октябре прошлого года по иску компании. «Московский школьник» подал иск о клевете из-за расследования, в котором говорилось о причастности комбината питания к массовым отравлениям воспитанников школ и детских садов.

Заключение договора с предприятием Пригожин объяснил желанием рассчитаться с «клеветниками» из ФБК и «раздеть и разуть» Соболь и Навального. То, что политик впал в кому и на тот момент уже находился в реанимации, бизнесмена не смутило. «Если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок», — пообещал Пригожин.

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Источник: Новая газета



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