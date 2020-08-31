Проблема с булавку: что делать, если проглотил инородный предмет

31.08.2020, 23:31, Разное



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Что мы глотаем

Ожидаемо, дети глотают инородные предметы чаще взрослых. Эти предметы можно классифицировать по разным признакам, например, согласно размеру, материалу (от этого зависит обнаружение при рентнен-обследовании). Разделяют их и по степени опасности.

Менее опасные инородные тела, согласно австралийским педиатрам:

Маленькие камни (галька).

Косточки фруктов,

Выпавшие зубы.

Более опасные:

Батарейки «таблеточного типа». Они могут приводить к ожогам слизистой оболочки пищевода и желудка. До прибытия в приемное отделение больницы ребенку необходимо давать мед, он может предупредить ожоги.

Объекты длиннее 6 сантиметров или толще 2,5 сантиметров.

Предметы из свинца.

Магниты (особенно, когда их больше одного). Они могут притягиваться один к другому, провоцируя непроходимость кишечника или его перфорацию.

Острые предметы (иглы, булавки, канцелярские кнопки, гвозди, ногти, зубочистки и так далее).

Заглатывают и вдыхают инородные предметы не только дети, это происходит и с взрослыми. «Топ-3» инородных тел в пищеводе горле у взрослых выглядит так:

Рыбья кость (9-45%).

Кость (любая, кроме рыбьей) (8-40%).

Зубной протез (4-18%).

Что происходит с проглоченными предметами в организме

Подавляющее большинство предметов – даже острых – самостоятельно проходит через пищевод, желудок и кишечник и выводится из организма, не причиняя вреда. Шансы на безопасное продвижение у инородного тела увеличиваются, если оно преодолевает самый «проблемный» участок желудочно-кишечного тракта – пищевод. Реже инородные тела застревают в желудке или кишечнике (включая прямую кишку) или пробивают их стенку и проникают в другие органы.

К осложнениям относят также повреждение острыми инородными телами плевры (это может приводить к попаданию воздуха в грудную клетку), эрозии слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.

Симптомы инородного тела

После проглатывания инородное тело может никак себя не проявлять: чаще такие объекты проходят через пищеварительный тракт бессимптомно. Патологические проявления развиваются, когда они застревают.

Инородное тело в пищеводе

Если инородное тело застревает, то это обычно происходит в пищеводе. В таких случаях человек может чувствовать, что подавился. Возможно появление следующих симптомов:

затруднение глотания;

ощущение инородного предмета в горле или груди (если предмет тупой);

боль в горле или в груди (если предмет острый);

позывы на рвоту, тошнота;

кашель, шумное дыхание;

избыток слюны;

кровь в слюне.

Инородное тело в желудке или кишечнике.

боль и/или спазмы в животе;

метеоризм;

вздутие живота;

потеря аппетита,

тошнота, рвота;

лихорадка;

кров в кале;

диарея или запор.

Инородное тело в прямой кишке

Иногда инородное тело может пройти почти весь желудочно-кишечный тракт, но застрять в прямой кишке. В таких случаях может быть острая боль во время дефекации, в кале обнаруживается кровь.

Когда обращаться за помощью?

За медицинской помощью нужно обратиться, если ребенок проглотил опасный объект: крупный, острый или токсический (см. список). Также специалист требуется, если ребенок не может глотать, у него есть позывы на рвоту, появилась боль в животе, кровь в рвоте или кале, развился сильный кашель, ухудшается общее состояние. Консультация требуется, если инородное тело не вышло со стулом в течение трех дней.

Взрослым за неотложной помощью рекомендуют обращаться в случае боли в грудной клетке, острой боли в животе, нарушении глотания или затруднениях дыхания, кровавой рвоте (или рвоте «кофейной гущей»), крови в кале.

Первая помощь

Пострадавшему с инородным телом в пищеводе можно оказать первую помощь до прибытия врачей или до поездки в больницу. Сильный кашель помогает выйти инородному телу из пищевода. Если человек не в состоянии кашлять, то можно обратиться к подходу «пять и пять», который предлагает Красный Крест: пять сильных нажатий на живот (приемов Геймлиха) можно чередовать с пятью сильными постукиваниями по спине. Эта стратегия разработана для оказания помощи поперхнувшимся людям, но клиника Мэйо рекомендует воспользоваться ей при подозрении на инородное тело в пищеводе.

Пять хлопков по спине. Нужно стать сбоку от пострадавшего взрослого, ребенка можно взять на руки. Для поддержки рука подводится под грудную клетку пострадавшего. Ему необходимо наклониться вперед, чтобы корпус находился параллельно земле. Нужно нанести пять отрывистых ударов ладонью по спине.

Пять нажатий на живот. Человек, который оказывает помощь, становится за пострадавшим, охватывает его руками и резко давит на живот. Этот прием противопоказан детям в возрасте до одного года.

Если помощь оказывает один человек, ему следует проделать указанные приемы до вызова скорой помощи. Если присутствует большее количество людей, кто-то из них должен вызвать медиков параллельно с началом оказания первой помощи.

Профилактика проглатывания инородных тел

Для детей австралийские педиатры рекомендуют:

Есть только сидя.

Приучать детей жевать как следует.

Разрезать, измельчать твердые продукты для детей в возрасте до 5 лет.

Держать мелкие предметы вне досягаемости для детей.

Убедиться, что от игрушек нельзя отламывать мелкие куски.

Прятать батарейки и приборы, из которых из можно извлечь, от детей.

Взрослым канадские врачи дают следующие советы: