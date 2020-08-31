Белый дом: «Президент не поощряет даже малейшее насилие»

31.08.2020, 23:26, Новости дня

Президент Трамп не планирует встречаться с семьей Джейкоба Блейка, по которому стреляла полиция. В результате у мужчины парализована нижняя часть тела. Инцидент вызвал массовые протесты в Кеноше, штат Висконсин.

«Нет, президент на планирует встречаться с семьей. Планы [посещения Кеноши] включают в себя встречи с местными правоохранительными органами, некоторыми бизнесменами, и направлены на осмотр ущерба. Более подробные планы будут объявлены в ближайшее время», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Дональд Трамп планирует посетить Кеношу на этой неделе. Губернатор штата Висконсин Тони Эверс написал письмо, в котором призвал президента пересмотреть свое решение, поскольку город продолжает бороться с беспорядками, вызванными стрельбой полиции по Джейкобу Блейку.

Макэнани также заявила, что президент не поощряет насилие.

«Президент не поощряет даже малейшее насилие. На самом деле, под его руководством мы наблюдали снижение уровня насильственных преступлений по всей стране как в 2017, так и в 2018 году. Мы воодушевлены тем, что «Операция “Легенда”» работает в Канзас-Сити. Насилие сократилось на треть. В Индианаполисе за две недели мы убрали с улиц 49 единиц оружия, которые были связаны с преступлениями с применением огнестрельного оружия», – отметила пресс-секретарь Белого дома.