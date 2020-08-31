Индия обвинила китайских военных в провокационных действиях на границе

31.08.2020, 23:26, Новости дня

Индийские власти заявили о срыве попытки китайских военных изменить статус-кво в северном регионе Ладакх, где уже более четырех месяцев идет напряженное противостояние. Китай обвинения отвергает.

В опубликованном в понедельник заявлении индийской армии говорится, что китайские военные нарушили предыдущий консенсус и «проводили провокационные военные действия». Подробности не уточняются.

В заявлении говорится, что инцидент произошел в субботу, а индийские войска «предотвратили эту активность НОАК на южном берегу озера Пангонг Цо, приняли меры по укреплению своих позиций и помешали попыткам Китая в одностороннем порядке изменить факты на местах».

Индия заявляет, что привержена диалогу, но «полна решимости защищать свою территориальную целостность».

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что китайские пограничные войска «всегда строго соблюдают Линию фактического контроля и никогда не пересекают ее». По его словам, стороны поддерживают связь, обсуждая ситуацию на местах.

Стратегическое озеро Пангонг Цо расположено на высоте более 4 200 метров в восточном Ладакхе, где после апрельских столкновений обе стороны развернули большие контингенты.

Пекин и Нью-Дели ведут военные и дипломатические переговоры для разрешения территориального спора, но пока прогресса нет.

Официальный представитель министерства обороны Китая полковник У Цянь на прошлой неделе заявил, что «с учетом общей картины» своих двусторонних отношений Индия и Китай должны избегать «ошибочных оценок» и предпринимать «конкретные шаги, чтобы вернуть двусторонние отношения в правильное русло нормального развития».

Официальный представитель МИД Индии Анураг Сривастава в пятницу сказал журналистам, что для полного взаимного отвода войск нужно, чтобы каждая сторона вернула своих военных на их обычные позиции.