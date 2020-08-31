 

Назван ТОП-5 лучших автомобилей для женщин в 2020 году

31.08.2020, 23:17, Разное

Автоспециалисты составили ТОП-5 лучших транспортных средств для женщин в 2020 году. В основе рейтинга наиболее подходящих для представительниц женского пола автомобилей использовалась статистика продаж и параметры, на которые автоледи чаще всего обращают внимание.
Женщин при выборе авто больше волнует дизайн, надежность, комфорт, практичность и безопасность, в отличие от мужчин, интересующихся внешностью, динамикой и мощностью “железного коня”. На первой позиции рейтинга авто для дам оказался Nissan Juke. Авто имеет оптимальные габариты, благодаря чему можно совершать парковку в ограниченных местах. В числе преимуществ модели – неплохая динамика, комфорт, безопасность, оригинальные пропорции, долговечность.

Далее в списке лидеров расположились компактный хэтчбек KIA Picanto и лифтбек KIA Cerato. Первый автомобиль отличается стильным и современным внешним видом, отлично подходит для городских условий. Под капотом модели установлен двигатель на 1,2 литра с отдачей 58 л.с. Что касается лифтбека, то он является более универсальным и пользуется спросом не только среди женщин, но и у мужчин-автолюбителей. В движение KIA Cerato приводят два бензиновых агрегата: 1-литровый 128-сильный мотор и двигатель на 2 литра, выдающий 150 “лошадей”.

На четвертом месте оказался Fiat 500, редко встречающийся на российских дорогах. Нюанс “итальянца” в том, что его доставляют с Европы и купить его можно только по предзаказу. Маленький автомобиль с ярким дизайном, “заряженными” турбомоторами и неплохой управляемостью подошел бы автоледи, предпочитающим передвигаться по городу. Замыкает рейтинг компактный Mini Cooper, сочетающий спортивные характеристики и классический дизайн. Он может похвастаться приемлемой ценой и комфортом в эксплуатации.



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