Ноутбуки Lenovo массово пострадали от обновления Windows 10

31.08.2020, 23:15, Новости дня

Снова посыпались жалобы на обновления в операционную систему. На сей раз, пользователи массово выражают недовольство апдейтом KB4566782. Установив его на ноутбуки Lenovo, они все как один заметили существенное замедление работы устройства.

Проблемы владельцев Lenovo ThinkPad оказались еще большими. Здесь на экранах появился «синий цвет смерти». Как отмечают эксперты, это явный признак того, что компьютер уже одной ногой в могиле.

Комментируя ситуацию, в Lenovo сообщили, что уже знают о появившейся проблеме. Пользователям для устранения неполадок рекомендуют войти в BIOS и вручную отключить функцию (раздел «Визуализация», подменю «Безопасность»). Можно попробовать переустановку ОС или же удаление последних обновлений.