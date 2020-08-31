 

Ноутбуки Lenovo массово пострадали от обновления Windows 10

31.08.2020, 23:15, Новости дня

Снова посыпались жалобы на обновления в операционную систему. На сей раз, пользователи массово выражают недовольство апдейтом KB4566782. Установив его на ноутбуки Lenovo, они все как один заметили существенное замедление работы устройства.

Проблемы владельцев Lenovo ThinkPad оказались еще большими. Здесь на экранах появился «синий цвет смерти». Как отмечают эксперты, это явный признак того, что компьютер уже одной ногой в могиле.

Комментируя ситуацию, в Lenovo сообщили, что уже знают о появившейся проблеме. Пользователям для устранения неполадок рекомендуют войти в BIOS и вручную отключить функцию (раздел «Визуализация», подменю «Безопасность»). Можно попробовать переустановку ОС или же удаление последних обновлений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / В новосибирской школе решили создать «пространство-трансформер»

12.08 / Автоновости: За полгода россияне купили более 500 тысяч Lada с пробегом

28.06 / Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии

22.07 / «Грейхаунд»: как Том Хэнкс вышел сухим из Атлантического океана

06.07 / Жан-Клод ван Дамм выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца

05.08 / Взрыв в Бейруте лишил Ливан важнейшего порта и пути снабжения

07.08 / Умер актер из «Ромео и Джульетты»

02.08 / Минздрав призвал людей с хроническими заболеваниями отказаться от путешествий

25.07 / Помочь в лечении депрессии могут гены стресса и воспаления

31.07 / Корреспондент – школьников Киева обяжут начинать день с гимна Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска