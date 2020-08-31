Samsung представил новый смартфон Galaxy M51

31.08.2020, 23:15, Новости дня

Состоялась официальная презентация нового смартфона Samsung Galaxy M51. По информации производителя, гаджет поступит в продажу на территории Германии с 11 сентября с. г.

Ранее уже публиковались основные технические характеристики устройства. Напомним, что размер диагонали экрана здесь составляет 6,7 дюйма. На нем гарантировано высокое качество изображения в режиме Full HD+. Гаджет оборудован процессором Snapdragon 730. Объем основной памяти – 128 Гб, а оперативной – 6 Гб.

Главной же изюминкой аппарата эксперты считают мощный аккумулятор емкостью 7000 мАч. Среди недостатков – отсутствие поддержки 5G. Увы, новый «Самсунг» работает только с сетью четвертого поколения. Цена в Европе – 360 евро.