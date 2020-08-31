Процесс по делу MH17. Судья выделил по 15 минут для выступлений родственникам погибших и объявил перерыв на месяц

31.08.2020, 23:10, Новости дня

Судья Хендрик Стейнхейс, который председательствует на процессе по делу о крушении на Донбассе пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines, согласился с ходатайствами адвокатов потерпевших о предоставлении родственникам жертв катастрофы возможности выступить в суде. Об этом сообщает проект “Ґрати”.

Предлагается ограничить время выступления в суде 15 минутами на каждого из записавшихся. Стейнхейс просит информировать суд заранее, если кому-то из потерпевших понадобится больше времени.

Председатель согласился с предложенным планом ограничиться 10 выступлениями родных жертв MH17 в день во время слушаний по сути – непосредственно в суде, с помощью видеосвязи или заранее записанных на видео выступлений.

Судья пообещал детальнее изучить вопрос юрисдикции и применения в текущем уголовном процессе как нидерландского, так и украинского гражданского права в вопросах выплаты компенсаций.

На этом суд объявил перерыв в слушаниях до 28 сентября, хотя изначально планировалось, что нынешняя сессия продлится до 4 сентября.

В судебном процессе по делу о крушении рейса МН17 собираются выступить 76 родственников погибших, заявил сегодня адвокат родных жертв катастрофы Петер Лангстрат. По его словам, уже 316 человек заявили, что хотят подать иски о выплате компенсации.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.