 

Помпео высказал надежду на соглашение РФ и США по контролю вооружений

31.08.2020, 23:08, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что надеется на достижение соглашения по контролю над российским и американским вооружениями до конца года.

«Мы ведем с ними детальные дискуссии по соглашению о контроле над вооружениями. Мы достигли настоящего прогресса за последние пару недель. Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира – снизить риск ядерного оружия», – сказал Помпео в эфире радиостанции WMAL-FM, передает ТАСС.

Комментируя сообщения о том, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ранее ввели наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски, госсекретарь США добавил: «Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность РФ как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Тихоокеанский флот уже дал этому объяснение. Тем не менее в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В Ровенской области ослабили карантин

22.07 / Мишустин ответил Жириновскому по поводу отсутствия маски во время пандемии

08.08 / Шмыгаль рассказал, что считает “преступлением” в деятельности государства

16.08 / Киев заявил о дефиците доверия Лукашенко

29.08 / Зеленский об удерживаемых агрессорами украинцах: Всех вернем, кто живой и неживой

14.07 / После катастрофы в Норильске ОП намерена проверить все предприятия арктической зоны

21.07 / Глава Пентагона намерен посетить Китай в этом году

23.07 / Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

04.07 / Поправки в российскую Конституцию вступили в силу

30.08 / Украинские шахтеры отказались подниматься на поверхность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска