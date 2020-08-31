Помпео высказал надежду на соглашение РФ и США по контролю вооружений

31.08.2020, 23:08, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что надеется на достижение соглашения по контролю над российским и американским вооружениями до конца года.

«Мы ведем с ними детальные дискуссии по соглашению о контроле над вооружениями. Мы достигли настоящего прогресса за последние пару недель. Я надеюсь, что мы сможем завершить это до конца года, это будет хорошо для всего мира – снизить риск ядерного оружия», – сказал Помпео в эфире радиостанции WMAL-FM, передает ТАСС.

Комментируя сообщения о том, что Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование Вооруженных сил (ВС) США ранее ввели наблюдение за подводной лодкой ВМФ России, всплывшей в международных водах около Аляски, госсекретарь США добавил: «Дело обстоит таким образом, что мы видим усилившуюся активность РФ как в самом регионе Аляски, так и в других частях мира».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Тихоокеанский флот уже дал этому объяснение. Тем не менее в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое заставило ракетный крейсер подняться на поверхность.