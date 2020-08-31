ВВС Израиля нанесли ракетные удары по пригороду Дамаска

31.08.2020, 23:08, Новости дня

Южный пригород Дамаска подвергся ракетным ударам со стороны самолетов ВВС Израиля, сообщают информационные агентства.

Как информирует SANA, «израильской агрессии с воздуха подвергся южный пригород Дамаска», сирийская «ПВО отражает серии ракетных ударов», передает РИА «Новости».

Сирийским военным удалось поразить несколько вражеских ракет, передает ТАСС.

Нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот.

Газета «Аль-Ватан» сообщила, что атакован район Касва.

Армия Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных изданий.