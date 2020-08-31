ВВС Израиля нанесли ракетные удары по пригороду Дамаска
31.08.2020, 23:08, Новости дня
Южный пригород Дамаска подвергся ракетным ударам со стороны самолетов ВВС Израиля, сообщают информационные агентства.
Как информирует SANA, «израильской агрессии с воздуха подвергся южный пригород Дамаска», сирийская «ПВО отражает серии ракетных ударов», передает РИА «Новости».
Сирийским военным удалось поразить несколько вражеских ракет, передает ТАСС.
Нападение было совершено со стороны горы Хермон и оккупированных Израилем Голанских высот.
Газета «Аль-Ватан» сообщила, что атакован район Касва.
Армия Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных изданий.
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