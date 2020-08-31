Медики: У пациентов с рассеянным склерозом риск развития рака является более низким

31.08.2020, 22:53, Разное

Медики, представляющие Тегеранский университет в Иране, выяснили, что люди, страдающие от рассеянного склероза, имеют более низкий риск развития рака. К таким выводам эксперты пришли, изучив данные систематического обзора, сообщается в статье журнала Autoimmunity Reviews.

Исследователи во главе с доктором Махсом Гаджарзаде проанализировали показатели здоровья больных, имеющих диагноз рассеянный склероз, которые были включены в пять статей. Они были заинтересованы объединенным риском рака у людей с хроническим аутоиммунным заболеванием, поражающим центральную нервную систему и разрушающем нейронные ткани. Обзор показал, что среди пациентов общий коэффициент вероятности рака составлял 0,83, в статьях этот показатель оценивался медиками от 0,7 до 1,67.

Результаты двух исследований продемонстрировали совокупную распространенность опухоли груди у больных, составляющую 2%. Еще два исследования подтвердили наличие рака ЖКТ у 2% пациентов с рассеянным склерозом; общая распространенность меланомы в двух работах составляла всего 1%. По словам специалистов, первая работа, оценивающая вероятность возникновения рака у людей с рассеянным склерозом, показала, что у таких больных риск рака ниже, по сравнению с другими категориями населения.