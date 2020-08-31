 

Медики: У пациентов с рассеянным склерозом риск развития рака является более низким

31.08.2020, 22:53, Разное

Медики, представляющие Тегеранский университет в Иране, выяснили, что люди, страдающие от рассеянного склероза, имеют более низкий риск развития рака. К таким выводам эксперты пришли, изучив данные систематического обзора, сообщается в статье журнала Autoimmunity Reviews.
Исследователи во главе с доктором Махсом Гаджарзаде проанализировали показатели здоровья больных, имеющих диагноз рассеянный склероз, которые были включены в пять статей. Они были заинтересованы объединенным риском рака у людей с хроническим аутоиммунным заболеванием, поражающим центральную нервную систему и разрушающем нейронные ткани. Обзор показал, что среди пациентов общий коэффициент вероятности рака составлял 0,83, в статьях этот показатель оценивался медиками от 0,7 до 1,67.

Результаты двух исследований продемонстрировали совокупную распространенность опухоли груди у больных, составляющую 2%. Еще два исследования подтвердили наличие рака ЖКТ у 2% пациентов с рассеянным склерозом; общая распространенность меланомы в двух работах составляла всего 1%. По словам специалистов, первая работа, оценивающая вероятность возникновения рака у людей с рассеянным склерозом, показала, что у таких больных риск рака ниже, по сравнению с другими категориями населения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Экономика: Российским налогам закрыли дорогу в рай

20.08 / Ученые раскрыли факты об опасности чистящих средств

15.08 / Плачь Asahi Shimbun

06.08 / В Jaguar Land Rover намерены избавиться от укачивания в автомобилях

30.07 / Известный писатель найден мертвым в собственной квартире в Москве

31.08 / Змея заползла в рот спящей россиянке

11.08 / С Дальнего Востока пишут…

31.07 / Ученые: Дети младше пяти лет переносят самое большое количество коронавируса

29.08 / Ученые доказали, что четыре столовых ложки оливкового масла снижают давление

31.08 / Мнение: Про “Зулейху”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска