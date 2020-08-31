 

Оппозиция Белоруссии посетовала на отсутствие поддержки со стороны Москвы

31.08.2020, 22:48, Новости дня

Многие белорусы рассчитывали, что Москва поддержит координационный совет оппозиции Белоруссии, сообщил член президиума совета Павел Латушко.

По его словам, многие жители страны «смотрели на Восток и ждали, что будет какая-то реакция со стороны Кремля или будет какая реакция со стороны РФ в поддержку именно этого общественного движения».

«Такая реакция есть – поддержки нет, это однозначно», – приводит его слова РИА «Новости».

Латушко полагает, что «с точки зрения перспектив» российские аналитики сделали «ошибочный вывод».

Кроме того, он заявил, что Москва «может оказать содействие» и помочь Белоруссии «избежать дефолта», но «это не скажется на плачевном состоянии финансовом каждой из белорусских семей». Белоруссия может «избежать дефолта» при помощи российских «кредитных ресурсов очередных, которые увеличат» белорусские «долги, но это не решит проблему каждого конкретного белоруса».

Напомним, другой член совета Мария Колесникова подчеркивала, что заявления РФ и ЕС «о том, что они признают координационный совет как партнера по переговорам – это тоже важный момент».



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