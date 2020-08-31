 

Мнение: England’s Monster Battleship

31.08.2020, 22:15, Разное

Сравнение "Монструозного" британского линкора "Дредноут" с американским броненосцем "Коннектикут".
22 февраля 1906-го года, газета "Вечерний мир" (Нью-Йорк).
Иронично, но тогда еще пытались искать преимущества броненосцев перед дредноутами.


Самый современный на тот момент американский броненосец "Коннектикут".


И обнуливший его "Дредноут".

10 февраля 1906-го года "Дредноут" был спущен на воду, ознаменовав радикальную революцию в кораблестроении, фактически обнулив броненосные флоты всех стран, которые устарели в считанные месяцы, включая те корабли, которые уже были заказаны и находились на стапелях.
Впереди была гонка дредноутов, когда все Великие Державы были вынуждены лихорадочно создавать современный линейный флот с нуля. А огромноые флоты броненосцев, которые клепали с конца XIX века, были обречены на скоропостижное списание или на вспомогательные роли.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Ленин с ирокезом и шипастыми погонами возмутил народ

14.08 / Детки, пушки, ФСБ

27.03 / Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов работал на СБУ – ИНТЕРСАКС

10.08 / Врач-иммунолог Надежда Логина рассказала, когда необходимо начинать готовить организм к осени

30.06 / «А вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров?»: Регина Тодоренко испытывает чувство вины из-за рабочих командировок

24.08 / Ляйсан Утяшева поделилась своими принципами правильного питания летом

14.08 / А теперь не беги: что запрещает коллегам по площадке Том Круз

11.08 / Apple представит iPhone 12 без 5G в начале 2021 года

26.06 / Путеводитель по расизму

09.07 / Мнение: “Петр Великий” и “Маршал Устинов” на учениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска