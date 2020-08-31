Мнение: England’s Monster Battleship

31.08.2020, 22:15, Разное

Сравнение "Монструозного" британского линкора "Дредноут" с американским броненосцем "Коннектикут".

22 февраля 1906-го года, газета "Вечерний мир" (Нью-Йорк).

Иронично, но тогда еще пытались искать преимущества броненосцев перед дредноутами.



Самый современный на тот момент американский броненосец "Коннектикут".



И обнуливший его "Дредноут".

10 февраля 1906-го года "Дредноут" был спущен на воду, ознаменовав радикальную революцию в кораблестроении, фактически обнулив броненосные флоты всех стран, которые устарели в считанные месяцы, включая те корабли, которые уже были заказаны и находились на стапелях.

Впереди была гонка дредноутов, когда все Великие Державы были вынуждены лихорадочно создавать современный линейный флот с нуля. А огромноые флоты броненосцев, которые клепали с конца XIX века, были обречены на скоропостижное списание или на вспомогательные роли.