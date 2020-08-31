 

Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков

31.08.2020, 22:08, Новости дня

Состоялась первая совместная тренировка российских и турецких военных по ликвидации боевиков, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

В рамках «тренировки» российская военная полиция и вооруженные силы Турции отработали «вопросы совместного огневого поражения диверсионных групп непримиримых бандформирований». Кроме того, отрабатывалась «эвакуация поврежденной техники и оказание медицинской помощи пострадавшим», передает ТАСС.

Напомним, военные колонны и патрули РФ и Турци в Сирии неоднократно подвергались нападениям со стороны боевиков. Так, в результате одного из них погиб заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Вячеслав Гладких.



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