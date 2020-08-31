 

Лечение гипертонии поможет сохранить потенцию

31.08.2020, 22:05, Разное


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У мужчин с высоким артериальным давлением, которые не получают лечения, существенно ухудшается кровоток в половом члене. Это утверждает о росте риска импотенции по мере усугубления гипертонии. Исследование, которое показало это, было представлено на конгрессе Европейского кардиологического общества.  

Известно, что при гипертонии кровоток в половом члене может снижаться в два раза по сравнению с показателями здоровых людей. Это происходит из-за того, что болезнь делает жестче стенки сосудов.

Парадоксально, но сексуальная дисфункция – одна из возможных причин, по которым мужчины могут бросать лечение гипертонии. Дело в том, что определенные лекарства – мочегонные и бета-блокаторы – способны снижать потенцию. Ученые решили проверить, действительно ли лечение гипертонии действует на потенцию хуже, чем его отсутствие.

В новом исследовании участвовали 356 мужчин, страдающих от нарушений потенции. Их разделили на три группы: с нормальным артериальным давлением, с немного повышенным, с высоким. Почти половина их них получала лечение лекарствами против повышенного артериального давления.

Всем участниками исследования было проведено допплеровское исследования кровотока в половом члене. Оказалось, что у мужчин, которые не лечат гипертонию, сила кровотока в пенисе прогрессивно ухудшается по мере увеличения артериального давления. У тех, кто проходил лечение гипертонии, кровообращение в половом члене не зависело от стадии гипертонии.

Ученые считают, что лечение гипертонии останавливает развитие структурных изменений в половом члене и отмечает скорое наступление импотенции. Но они также обнаружили, что при нормальном давлении у мужчин без структурных изменений некоторые лекарства действительно могут ослаблять эрекцию.

«Для мужчин с гипертонией старые лекарства (мочегонные и бета-блокаторы) не идеальны, они могут оказывать плохое воздействие на кровоток», – сказал профессор Афинского национального университета имени Каподистрии Чаралабос Влачополос (Charalambos Vlachopoulos), автор исследования.

Он отметил, что мужчинам, у которых гипертония диагностирована недавно, требуется тщательный подбор лечения. Рациональная терапия может минимизировать влияние на потенцию и предупредить развитие структурных изменений в половом члене.



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