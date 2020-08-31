Украина в поисках политического решения ситуации на Донбассе

31.08.2020, 22:05, Новости дня

КИЕВ – Амнистия для всех участников вооруженного конфликта на Донбассе и возможность «особого статуса» для региона – темы, обсуждаемые в Украине после заявления представителя украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе, бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина.

В опубликованном интервью на страницах издания Страна.ua он отметил: «но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса».

Также Витольд Фокин, который возглавлял украинское правительство с апреля 1991 года по октябрь 1992 года, отметил важность вопроса об амнистии.

«Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание», – сказал Витольд Фокин.

По его словам, «российская сторона требует, чтобы особый статус Донбасса нашел отражение в Конституции».

«Полагаю, что запрос чрезмерный. Они не должны настаивать на этом. Конституция – не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно», – отметил Витольд Фокин.

Отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя главы украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины. Об этом 31 августа заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

«Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только недавно присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины», – сообщает пресс-служба президента Украины слова Андрея Ермака.

Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.

Политики об амнистии для боевиков

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа», председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев требует вывода замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина из группы из-за заявления о полной амнистии для боевиков ОРДЛО и особом статусе Донбасса. Он просит коллег поддержать его обращение, сообщает 31 августа РБК-Украина.

Высказывания Витольда Фокина об амнистии и особом статусе Донбасса бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко назвал «мошенничеством в чистом виде».

«Ловкость рук и никакого мошенничества? Если бы так. На самом деле, мошенничество в чистом виде. В расчете, что все мы с вами – глупее Ермака с Фокиным? Шаг первый. Фокин провокационно заявляет о необходимости предоставления «особого статуса» для всего Донбасса. Чего даже Путин не требует», – отметил Анатолий Гриценко, отмечает «Зеркало недели».

Напомним, что по итогам Парижского саммита «нормандской четверки», который прошел в столице Франции в декабре 2019 года, отмечается необходимость выполнения ряда действий.

«Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе», – говорится в «выводах» во втором пункте совместного коммюнике «нормандской четверки» на сайте президента Украины.

В первом пункте «выводов» указываются «неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», которые «поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных» […]».

О согласованности позиций

Эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян отмечает, что участник переговоров на государственном уровне должен отображать не свою собственную идеологическую позицию, а официальную позицию, которая подготовлена для переговоров.

«Его заявление идет чисто в духе российского нарратива, что нужны дополнительные полномочия не для возврата к нормальной жизни, а как бы полномочия на требование местного населения, что полностью ложится в российское представление о том, что на Донбассе внутриукраинский конфликт, а не внешняя агрессия», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Олег Саакян подчеркивает, что на экспертном уровне важна четкость определения, хотя для обывателя, вероятно, небольшая разница и понимание между словами «особый статус» и «особенности местного самоуправления» для отдельных территорий.

«Причем, если речь идет о Донбассе, то мы понимаем, что это не об отдельных районах Донецкой и Луганской областей, оккупированных Россией. Говорить просто о статусе для всего Донбасса – это даже для российских пропагандистов много, не то, что для украинского представителя в Трехсторонней контактной группе», – замечает Олег Саакян.

Заявления – повод для уступок

По мнению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко, озвученные сценарии значительно более пророссийские, чем настоящие требования Кремля.

«В частности, это касается особого статуса не только для оккупированных частей Донбасса, но и для контролируемых Украины частей Донецкой и Луганской областей. Или поездок членов ТКГ на переговоры на оккупированную территорию. Для чего это делается? Во-первых, Фокин сосредоточивает на себе негатив патриотической части украинцев», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, таким образом от президента «отводится» негатив, и общество требует освобождения недавно назначенного Витольда Фокина, а не отставки самого президента.

«Таким образом, другие уступки на фоне гиперпророссийских заявлений Фокина будут выглядеть и приниматься чуть ли не как победа Украины. Даже российский сценарий реализации «Минска» уже воспринимается как меньшая уступка», – подчеркивает Богдан Петренко.

Он считает, что подобного рода заявления «прощупывают» общественное мнение для других уступок.

«В Украине – негативное восприятие амнистии боевикам, но эту тему уже начали обсуждать», – отмечает Богдан Петренко.