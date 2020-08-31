 

Белый дом: Россия должна уважать суверенитет Беларуси

31.08.2020, 22:05, Новости дня

Россия должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа избирать собственных лидеров, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Она также подчеркнула в беседе с журналистами, что лидеры Беларуси должны прислушаться к требованиям демонстрантов, которые вот уже три недели выходят на улицы в знак протеста против официальных результатов выборов.

«Огромное количество мирно протестующих белорусов ясно показывает, что правительство больше не может игнорировать призыв народа к демократии, и Россия также должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров», – сказала Макэнани.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган на прошлой неделе заявил, что военное вмешательство России в Беларуси было бы «крайне нежелательно», но что Вашингтон не видит никаких указаний на такие планы. Биган также призвал официальный Минск принять предложение ОБСЕ о посредничестве.

Российский президент Владимир Путин пригласил Лукашенко в Москву, а министры иностранных дел двух стран в среду проведут в Москве переговоры.

Лукашенко отрицает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но в понедельник назвал политическую систему Беларуси «несколько авторитарной».

По словам Макэнани, власти США внимательно следят за развитием событий в Беларуси и поддерживают международные усилия по независимому анализу сообщений о фальсификациях на выборах, нарушениях прав человека и подавлении мирных протестов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / В самом густонаселенном округе Флориды из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час

20.07 / ВСУ за неделю ликвидировали 11 боевиков – штаб ООС

23.07 / В СБУ сообщили о хищении 37 млн грн во время реконструкции аэропорта Борисполь

19.08 / СК открыл дело по факту гибели в Сирии российского генерала

24.07 / Активисты радикальной оппозиции прилетели в Хабаровск накануне митингов

24.08 / Врачи немецкой клиники подтвердили отравление Навального

23.08 / Коронавирусом в мире заразились 23,2 млн человек

19.08 / МВД заявило о снижении числа совершенных мигрантами преступлений

02.08 / Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем

15.08 / Лукашенко захотел обсудить обстановку в Белоруссии с генштабом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска