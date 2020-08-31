Белый дом: Россия должна уважать суверенитет Беларуси

31.08.2020, 22:05, Новости дня

Россия должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа избирать собственных лидеров, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

Она также подчеркнула в беседе с журналистами, что лидеры Беларуси должны прислушаться к требованиям демонстрантов, которые вот уже три недели выходят на улицы в знак протеста против официальных результатов выборов.

«Огромное количество мирно протестующих белорусов ясно показывает, что правительство больше не может игнорировать призыв народа к демократии, и Россия также должна уважать суверенитет Беларуси и право ее народа свободно и справедливо избирать своих лидеров», – сказала Макэнани.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган на прошлой неделе заявил, что военное вмешательство России в Беларуси было бы «крайне нежелательно», но что Вашингтон не видит никаких указаний на такие планы. Биган также призвал официальный Минск принять предложение ОБСЕ о посредничестве.

Российский президент Владимир Путин пригласил Лукашенко в Москву, а министры иностранных дел двух стран в среду проведут в Москве переговоры.

Лукашенко отрицает, что результаты выборов были сфальсифицированы, но в понедельник назвал политическую систему Беларуси «несколько авторитарной».

По словам Макэнани, власти США внимательно следят за развитием событий в Беларуси и поддерживают международные усилия по независимому анализу сообщений о фальсификациях на выборах, нарушениях прав человека и подавлении мирных протестов.