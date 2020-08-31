 

Марсоход NASA зафиксировал над кратером Красной планеты загадочного пыльного “дьявола”

31.08.2020, 21:53, Разное

Исследователи получили данные марсохода NASA Curiosity, зафиксировавшего над кратером Красной планеты загадочного пыльного “дьявола”. Вихрь впечатляющих размеров возник на Марсе из-за неравномерного нагревания атмосферы.
Марс отличается тонкой атмосферой от других планет Солнечной системы, несмотря на максимально эффективную структуру. Огромные пылевые вихри на Земле и на Марсе формируются по одному и тому же принципу: для их образования необходима ровная, сухая местность и теплый воздух на поверхности. В результате подъема горячего воздуха создается восходящий поток, а далее, под воздействием быстрого ветра, образовывается пылевой “дьявол”.

По словам специалистов, на поверхности Марса масштабные вихри из пыли – явление весьма распространенное, но проследить за природой их возникновения не удается из-за ограниченности технических возможностей ученых и сами “дьяволы” являются недолговечными. Curiosity сделал снимки в кратере Гейла, имеющего ширину в 154 километра. Вихрь длился всего пять минут и казался несильным и прозрачным.



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