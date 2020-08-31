Семь сотрудников МВД Южной Осетии арестованы из-за смерти задержанного

31.08.2020, 21:48, Новости дня

В Южной Осетии арестовали семерых сотрудников МВД, подозреваемых в превышении должностных полномочий по резонансному делу о смерти жителя Цхинвала Инала Джабиева, после которой в республике начались акции протеста.

«В числе подозреваемых сотрудников МВД – Алан Багаев, Сергей Козонов, Ирбег Сланов, Марат Хугаев, Заур Гогичаев, Андрей Джиоев и Артур Тадтаев. Обвинение им еще не предъявлено, идет следствие», – передает «Интерфакс» ообщение следователя Генпрокуратуры Эдуарда Танделова.

Отмечается, что их арестовал Цхинвальский городской суд. Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, по неосторожности повлекшее смерть человека).

Ранее сообщались, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил в отставку председателя правительства Эрика Пухаева и все правительство страны.

На время расследования уголовного дела президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отстранил главу МВД республики Игоря Наниева от должности.

В тот же день председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку.

В пятницу вечером парламент Южной Осетии не смог провести запланированную внеочередную сессию для обсуждения ситуации в республике и вынесения вопроса об отставке правительства.