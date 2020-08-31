 

Генштаб Белоруссии посоветовал «не шутить» с армией страны

31.08.2020, 21:48, Новости дня

Замначальника генштаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что не советует кому-либо шутить с белорусской армией.

Муравейко подчеркнул, что «уровень боеготовности достаточно высокий». Кроме того, состоялись «мероприятия оперативной и боевой подготовки».

«Выше всяческих оценок, которые возможно дать тем результатам, которые они показали. Поэтому я бы не рекомендовал кому-то сегодня шутить с белорусской армией», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

Муравейко заявил, что потенциал белорусской армии «достаточно высок». Военные «не допустят никаких провокаций» против страны, «они все преданы своей родине, однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению, по защите» Белоруссии.

Белорусские военные защищают воздушное пространство, помогают «органам пограничной службы в охране сухопутной границы», охраняют «важные государственные объекты и объекты на коммуникациях», сказал он.

«Мы не можем оставить без внимания и такие важные и священные для белорусского народа моменты, как памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны», – сказал замначальника генштаба.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поляки планируют отторгнуть Гродненскую область. В Белоруссии проводятся военные учения на Гродненском направлении, которые перешли в активную фазу.



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