Умер экс-президент Индии Мукерджи, у него был COVID-19

31.08.2020, 21:47, Новости дня

31 августа в военном госпитале Дели умер 84-летний экс-президент Индии Пранаб Мукерджи. Об этом в Twitter написал его сын Абхитджит.

“С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец Пранаб Мукерджи скончался, несмотря на все усилия докторов”, – написал он.

With a Heavy Heart , this is to inform you that my father Shri #PranabMukherjee has just passed away inspite of the best efforts of Doctors of RR Hospital & prayers ,duas & prarthanas from people throughout India !

I thank all of You

— Abhijit Mukherjee (@ABHIJIT_LS) August 31, 2020

10 августа бывшего президента госпитализировали, ему предстояла операция по удалению тромба в головном мозге. Во время обследования врачи обнаружили поражение легкого. Тест на COVID-19 дал положительный результат, информирует NDTV.

После операции Мукерджи находился в коме. Сегодня из-за легочной инфекции у него развился септический шок, рассказали в госпитале.

В Индии объявлен семидневный траур.

Мукерджи был президентом страны с 2012-го по 2017 год. Ранее занимал ряд министерских постов, в том числе был министром обороны.

В Индии президент выполняет представительские функции, формально утверждая постановления правительства. Кроме того, он является верховным главнокомандующим и обладает правом помилования.

Индия занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом: по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране насчитывается свыше 3,6 млн заболевших, умерло 64,5 тыс. человек.