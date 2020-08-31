 

Подъем танкера Delfi не повлек загрязнения Черного моря – Малеваный

31.08.2020, 21:47, Новости дня

Поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнения Черного моря, об этом 31 августа написал в Facebook глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.

“26 августа затонувшее возле Одессы судно наконец поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера. Следующий шаг – его транспортировка из акватории у пляжа “Дельфин”, – отметил он.

По информации Малеваного, экоинспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. С 22-го по 30 августа загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не было выявлено.

Инспекторы по охране окружающей среды продолжают мониторить акваторию в районе затонувшего танкера и брать пробы воды на анализ.

“Надеюсь на успешную транспортировку танкера с места его аварии. Кроме того, это даст возможность Госэкоинспекции провести полные расчеты убытков, которые судно нанесло окружающей среде”, – сообщил глава госинспекции.

Підняття танкеру «Делфі» не спричинило забруднення Чорного моря.26 серпня затонуле біля Одеси судно нарешті поставили…

Posted by Андрій Мальований on Esmaspäev, 31. august 2020

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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