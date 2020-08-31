В Киеве перед 1 сентября школу закрыли из-за коронавируса у педагогов

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31.08.2020, 21:47, Новости дня

В Киеве закрыли на карантин школу №240 из-за коронавируса у двух учителей. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба департамента образования и науки столичной государственной администрации.

“В департамент образования и науки поступило сообщение о подтверждении случаев заболевания коронавирусной инфекцией у двух педагогов УВК №240 “Социум”, которые находились в контакте с 21 работником школы. Еще у одного педагога – признаки острой респираторной инфекции и повышенная температура”, – отметили в ведомстве .

День знаний в этой школе планируется провести в дистанционном формате. 2 сентября начнется онлайн-обучение согласно расписанию уроков.

В конце августа в Украине обновили правила учебы в школах в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, в регионах с “оранжевым” уровнем адаптивного карантина педагогам рекомендуют учить детей с применением защитных щитков, а в регионах с “желтым” и “зеленым” – “просто придерживаться определенной дистанции”. Если коронавирус будет обнаружен у кого-то из учеников – на самоизоляцию отправят весь класс.

Дистанционное обучение предусмотрено только в регионах “красной” зоны, заявил 30 августа министр здравоохранения Максим Степанов.

Киев находится в “желтой” карантинной зоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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