Ученые обнаружили защитный ген от болезни Альцгеймера в Х-хромосоме

31.08.2020, 21:17, Разное

Ученые, представляющие Калифорнийский университет, обнаружили в Х-хромосоме защитный ген от болезни Альцгеймера. У женщин устойчивость к нейродегенеративному заболеванию выше, так как они могут иметь две копии такого гена, сообщается в издании Science Translational Medicine.

Ген KDM6A является важной частью, ответственной за высшие когнитивные функции. Если он перестанет работать, то это может привести к задержке развития и умственной отсталости. В гене могут происходить мутации, из-за которых его активность повышается. После анализа геномных баз данных исследователям удалось установить, что у 13% женщин на Х-хромосомах имеется сверхактивный ген. KDM6A есть и у 7% представителей мужского пола. Специалисты также обнаружили с помощью продолжительных медицинских наблюдений, что женщины с одним или двумя генами повышенной активности живут дольше с болезнью Альцгеймера, и на ранних стадиях симптомы недуга у них слабее.

Эксперты предполагают, что у пациенток в головном мозге вырабатывается большее количество белка KDM6A. Это может говорить о том, что поврежденные заболеванием нейроны для защиты от него пытаются синтезировать больше KDM6A.