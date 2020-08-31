Медики назвали продукты для мужского здоровья

31.08.2020, 21:17, Разное

Медики рассказали о продуктах, существенно уменьшающих вероятность появления проблем с простатой, в том числе и рака. Специалисты рекомендуют мужчинам ежедневно включать их в свой рацион.

Помидоры характеризуются мощными антиоксидантными свойствами, помогающими предотвратить появление онкологических заболеваний и уменьшить рост опухолей при раке предстательной железы. В брокколи содержатся фитохимические вещества, уничтожающие раковые клетки, при этом совсем не затрагивая здоровые. Зеленый чай содействует передаче сигналов гормонам и гибели больных клеток.

Бобовые богаты фитоэстрогенами, влияющими на регулирование гормонов. Сок граната также является хорошим источником антиоксидантов. С его помощью можно не допустить появления болезней, причиной которых является окислительный стресс, а также сдержать разрастание раковых клеток.