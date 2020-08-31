Оскар Кучера после ухода с НТВ готов вести другие программы на телевидении

31.08.2020, 21:17, Разное

Оскар Кучера после ухода из передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ пояснил о готовности продолжать работать на телевидении. Актер планирует и далее совмещать театральную деятельность с ведением интересных шоу.

Оскар Кучера подчеркнул, по профессии он актер, но телевидение всегда было неотъемлемой частью его жизни. Ведущий никогда не бросал кино и театр, однако и полностью отказываться от съемок он не планирует, собираясь вести телепроекты разного формата, которые будут ему интересны. Актер не переживает об отсутствии работы после ухода из программы, поскольку будет задействован в съемках и театральных постановках в новом сезоне. Друзья Кучеры поддержали его смелое решение об уходе из передачи.

Актер начал работу над программой «Звезды сошлись» в 2017 году по приглашению своей коллеги Леры Кудрявцевой. В данное время нет информации о кандидатуре нового ведущего популярного шоу о скандалах в жизни знаменитостей.