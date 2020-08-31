Мнение: Надо было как в Китае

31.08.2020, 21:02, Разное

На очередной разговор про причины краха совка сбежались, как обычно, толпы сограждан с привычной песней, что “Горбач и Ельцин всё неправильно делали! Надо было как в Китае!” И дальше идут завистливые сравнения, полные скрытой боли – вон, в Китае и компартия у власти, и вторая экономика мира, и товары наши все, от трусов до айфонов – все оттуда, а мы как лохи, это всё Горбачев виноват – и т.п. по стандарту.

Причем все эти завистливые вздохи издают, как правило, ровно те же самые люди, кто, возможно, в соседних ветках гневно клеймит позором Путина за его антинародный закон о поднятии пенсионного возраста, для женщин с 55 лет до 60, для мужчин – с 60 до 65. Что неимоверно доставляет на фоне того, что в Китае вплоть до последнего времени для 80% населения никаких пенсий вообще не было – и никто по этому поводу не парился.

Благостная диванная интеллигенция (её еще Антон Палыч Чехов гневно осуждал за дремучее невежество при крайнем самомнении) крайне смутно представляет себе суть “китайских реформ”, как и вообще Китай как явление. Для нее самый жуткий реформатор, которым они до сих пор пугают детей (и друг друга) – это Гайдар, якобы устроивший, о ужас, “шоковую терапию”. Как бы эти люди охарактеризовали Китай, попади они туда в разгар реформ, я даже затрудняюсь представить.

Потому что реальный Китай – это воплощенный ночной кошмар “яблочного” интеллигента, мечтающего о “социализме с человеческим лицом”; это “коммунистическая” страна, в которой так называемые “социальные гарантии трудящимся” похерены, говоря падокаффским языком, “чуть больше, чем полностью”. Говоря еще проще и доступней: Китай – это страна ЛИБЕРАЛЬНАЯ до предела, в том понимании “либерализма”, которое для среднего россиянина является воплощением “бесчеловечности и мира чистогана”. Россия в сравнении с Китаем – это заповедник патернализма и “заботы о трудящихся”.

Просто несколько цифр: когда у нас был Гайдар, а потом Чубайс – китайцы в подавляющей своей массе работали по 12-14 часов в день с 2-3 выходными В МЕСЯЦ и с 3-4 дня отпуска В ГОД. КЗоТа как понятия не существует. Охраны труда – нет. Экологического контроля нет. Образование бесплатно только для первых 9 лет обучения (за которые дай бог иероглифы освоить). Здравоохранение – платно до такой степени, что китайские крестьяне предпочитают своих свихнувшихся родственников держать у себя в подвале на цепи – так как сдача их в дурдом гарантированно разорит всю семью.



Самый Страшный Либерал (тм)

И еще в начале “десятых” зарплата в сельской местности составляла в Китае в среднем 2,5 тыс. долларов в год, из-за чего они, к примеру, охотно ездили на стройки в Читу (один из беднейших регионов России), где работали в буквальном смысле от восхода до заката, в СВОЕЙ (!) спецодежде, за… 10-12 тысяч в месяц. Я это знаю, так как проводил в Чите большое социологическое исследование с работниками предприятий (примерно 25 фокус-групп). Чита реально преобразилась и похорошела – только благодаря китайцам, что признавали все местные.

Спрашивается: насколько русский человек должен оголодать, чтобы он стал работать так же и на таких же условиях, как китаец?!

А так да – давайте сделаем “как в Китае”. Как в ТОМ Китае, на старте реформ. Начать предлагаю с полной отмены пенсий.