Мнение: Фейки белорусской оппозиции

31.08.2020, 21:00, Разное

Подборка различных фейков белорусской оппозиции, которые вбрасывались в социальных сетях и на новостных ресурсах за последние недели.

И еще.

Давайте что-то новое, а то совсем уже стараться перестали.

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Прочее.

1. Прибалтийские лимитрофы вводят санкции против Лукашенко и его окружения. Всего санкции введут против 30 человек. Лукашенко запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию. Надо еще в ЕС и на Украину запретить, чтобы Батька только в Москву и Пекин ездил. Не останавливайтесь.

2. В Кремле заявили, что необходимости в силовой поддержке Лукашенко нет, так как ситуация в Белоруссии находится под контролем местных силовых структур. Как уже говорилось на этот счет, это "рзавертывание на всякий случай" и своеобразный "сигнал", который услышали.

3. Встреча Лукашенко и Путина состоится в Москве до середины сентября. Скорее всего до этого момента мы будем наблюдать оживление тематики Союзного Государства в медийной среде.

4. Лукашенко готов рассмотреть возможность реформирования судебной системы, чтобы сделать ее более независимой от исполнительной власти Белоруссии, так как текущая система "несколько авторитарная". Также Лукашенко пообещал перемены, которые будут двигать общество вперед.

5. Тихановскую анонсировали для выступления в ПАСЕ и СБ ООН. Невероятные путешествия кукольного человека.

6. Вылез Шушкевич и заявил, что Белоруссия должна отказаться от русского языка, выйти из Союзного Государства и ОДКБ, отделиться от РПЦ и идти в Европу. Где-то я это уже слышал. Кстати, упомянутая Тихановская также против Союзного Государства..Сидящий Бабарико ранее призывал выйти из ОДКБ.

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Плюс Лукашенко в живописи.