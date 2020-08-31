Государство — это пол

31.08.2020, 20:55, Разное

Как трансгендерные люди выживают в РФ после обнуления. 18+.

В осеннюю сессию Государственная дума рассмотрит проект закона, который окончательно, на законодательном уже уровне маргинализирует однополые браки в РФ — как те, что еще не заключены, так и прежние, заключенные за пределами РФ в прежние годы.

Понимание брака исключительно как «союза мужчины и женщины» стало одной из центральных новаций Конституции 2020. Это нововведение было широко разрекламировано законодателями в качестве меры по защите «традиционных семейных ценностей». Вскоре после принятия новой Конституции группа сенаторов — Елена Мизулина, Елена Афанасьева, Александр Башкин, Римма Галушина, Максим Кавджарадзе и Людмила Нарусова — внесли в Госдуму проект закона, который закрепляет запрет на однополые браки, а также лишает однополые пары и людей, сменивших пол, права усыновлять детей.

Жонглируя словами, которые приводят в восторг сторонников «традиционных ценностей», сенаторы, похоже, совсем не задумывались о том, что написали в своем законопроекте. Например, если б сенаторы читали то, что написали, они не могли бы не заметить,

что их поправки противоречат ст. 19 Конституции РФ, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека.

Предлагаемый законопроект закрепляет дискриминационные практики в отношении ЛГБТК+ людей и в особенности в отношении трансгендерных людей.

Сколько всего в РФ транс-людей — никто не знает. Однако отталкиваясь от мировой статистики, можно предположить, что среди нас живут сотни тысяч таких людей. Транс-сообщество «Т-Действие» приводит результат масштабных исследований по количеству транс-людей в США: от 0,3% от общей популяции в консервативных штатах типа Алабамы и до 3% от общей популяции в Сан-Франциско. Такой перекос в статистике связан с тем, что в консервативных штатах большее количество людей стремится скрыть свой транс-статус, а также они мигрируют в другие штаты с более комфортным психологическим климатом.

СЛОВАРЬ

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности или гендерного выражения человека с зарегистрированным при рождении полом.

Транс-парень, транс-девушка — человек, которому при рождении приписан женский (мужской) гендер, но который идентифицирует себя с мужским (женским) гендером.

Цисгендерность — соответствие социального пола (гендера) биологическому полу.

В РФ подобная статистика официально не ведется. Численность транс-людей сложно подсчитать по обращениям в комиссии и органы ЗАГС: далеко не все меняют документы.

Однако ежегодно в Т-Действие приходит и обращаются за онлайн-консультациями примерно 1200 транс-персон.

Человек, решившийся на трансгендерный переход, должен пройти все круги ада, чтобы доказать чиновникам, что он родился не в том теле. Люди идут на это совсем не ради острых сексуальных переживаний, а от невозможности жить по-другому. Они совершают переход для того, чтобы ревнители «традиционных ценностей», в том числе и государство, перестали проверять на соответствие то, что написано в графе «пол» в их документах с тем, как эти люди себя ведут и чувствуют.

Сейчас, для того чтобы сменить гендерный маркер в документах и получить новое удостоверение личности, трансгендерному человеку необходимо, во-первых, пройти обследование у специалистов-психиатров и получить диагноз «транссексуализм». Затем надо получить медицинские справки, подтверждающие произведенную гормональную и/или хирургическую коррекцию пола; обратиться в органы ЗАГС с заявлением о внесении изменений в запись акта о рождении и лишь потом — получить паспорт на новое имя.

Все эти мероприятия занимают много месяцев и стоят около 60 тысяч рублей.

Заместительная гормонотерапия у транс-людей обычно длится всю жизнь.

СЛОВАРЬ

Трансгендерный переход, переход — комплекс действий, которые предпринимает трансгендерный человек, чтобы приблизить собственные физиологические и социальные характеристики к внутреннему ощущению пола. Может включать в себя смену стиля одежды, тембра голоса, использование другого местоимения и имени, прием гормонов, хирургические операции, смену документов.

Терапия — заместительная гормональная терапия, целью которой является изменение вторичных половых признаков.

Справка — документ об изменении пола (форма N 087/у), выдается постоянно действующей врачебной комиссией, сформированной при медицинской организации. Помимо председателя (руководитель/заместитель руководителя/руководитель подразделения — психиатр или сексолог), в составе комиссии должны присутствовать врач-психиатр, врач-сексолог и медицинский психолог.

Сейчас после смены документов человек живет так, будто он родился в «правильном» теле. Но что будет после принятия нового закона? Как государство будет определять «лиц, сменивших пол», чтоб запретить им вступление в брак или, например, усыновление?

В законопроекте сказано, что все ранее выданные свидетельства о рождении «лиц, сменивших пол», подлежат замене до 2022 года, когда трансгендерные люди должны будут восстановить свой биологический пол в свидетельстве о рождении. Но, опять же, законопроект не уточняет, как людей заставят менять документы обратно? Будут ли нынешние свидетельства о рождении аннулированы? И что будет с паспортами, выданными на их основании?

Сенаторы предлагают при вступлении в брак определять зарегистрированным при рождении пол человека по свидетельству о рождении. Но они не уточняют, сможет ли трансгендерный человек вообще получить новый паспорт, где будут указаны его новые данные. И как будет определяться его пол, например, для выхода на пенсию? В какую колонию будут сажать трансгендерных преступников?

Самый главный вопрос, который порождает законопроект:

что будет с трансгендерными людьми, уже заключившими брак? Будет ли такой брак считаться недействительным? И что будет с семьями, которые усыновили ребенка? Или с семьями, в которых ребенок родной?

Вот уже второй месяц творчество сенаторов пытаются осмыслить те, кого этот будущий закон касается напрямую: семьи людей, совершивших трансгендерный переход.

Я поговорила с несколькими из них.

Миша и Полина Полина и Миша. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»Полина

Познакомились на работе. Когда я Мишу только увидела, он выглядел, как парень, и я еще не знала, что он транс-парень. Я смотрю на человека и вижу человека. У нас как-то все очень быстро закрутилось. Мы через две недели начали встречаться. Через полгода Миша сделал предложение. Мы полтора года вместе, но ощущение, что мы знаем друг друга всю жизнь. Много стадий в отношениях прошли: борьба за власть, походы к психотерапевтам. С середины весны у нас все стабильно хорошо. Нет никаких ссор, разногласий.

Миша

Я всегда себя ощущал парнем. В детском саду, когда играли в дочки-матери я был в роли отца. Не любил платья. С детства мечтал о бороде. А лет в тринадцать, когда начала расти грудь, я носил утяжки. Это было еще неосознанно. Я прятал признаки того, что я был девушкой. Говорил о себе в мужском роде. Лет в 16–18 узнал, что такое трансгендерность. Понял, что я транс-парень. Какое-то время скрывал и, естественно, не говорил матери. А где-то лет в 20 узнал про переход. Понял, что мне это нужно, иначе будут бесконечные депрессии. Примерно через год начал принимать гормоны. Не было денег на комиссию, которая официально разрешила бы это делать. Кололся самостоятельно. Еще через год начал после гормонотерапии искать работу. Это было очень долго и нудно, приходилось объяснять, почему в паспорте одно, а на деле другое. Если на собеседованиях было все в порядке, и я нравился, все равно доходило до паспорта и… «мы вам перезвоним».

Потом нашел работу, где меня без вопросов приняли. Сейчас мне платят в четыре раза больше, чем я хотел.

Друзья приняли мой переход. Многие говорили, что это было ожидаемо.

Мама моя к переходу отнеслась с пониманием, хотя ей и нелегко это далось. Первое время она меня мисгендерила. Но через какое-то время все стало нормально, от нее очень много поддержки. Мама — медсестра, она мне даже с работы носила шприцы. Бабушка со стороны мамы тоже поддерживает, хотя ей около 80 лет. Когда начинал переход, она меня называла старым именем. И я тогда подумал, что она меня никогда не примет. Чтобы мне было менее раздражительно, я не стал ее переучивать, а просто прекратил общение. Мама за полгода ей все объяснила. Когда мы с бабушкой снова начали общаться, она ко мне уже правильно обращалась. Мама боялась, что бабушка на свадьбе мисгендерить будет. Но бабушка старалась — не ошиблась ни разу.

Отца у меня нет.

СЛОВАРЬ

Мисгендеринг — использование в отношении трангендерного человека местоимений, не совпадающих с его гендерной идентичностью.

Деднейм — «мертвое имя», прежнее имя трансгендерного человека.

Полина

Мне было лет одиннадцать, мы с папой ехали в машине. По радио говорили, как в Америке принимают однополые браки. У меня тогда была внутренняя гомофобия: я ненавидела себя за желание быть с человеком одного пола. Отец послушал радио и с улыбкой сказал: я взял бы всех этих геев, выставил бы к стенке и расстрелял. С тех пор я чувствовала себя еще хуже.

Я не могла признаться родителям о своих переживаниях, знала, что не получу от них никакой поддержки.

Мне кажется, самый яркий случай трансфобии (враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям) в нашей жизни произошел, когда мои родители узнали, что мой муж — транс-парень. Когда я им рассказала, что будет свадьба, и я хочу их видеть, они были безумно счастливы. Миша, как личность, им очень понравился.

Мой отец, ярый гомофоб и сексист, чуть ли не писался кипятком от счастья. Он купил мне платье, оплатил половину ресторана. Родители подарили много денег.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Через месяц моя мать залезла в Instagram Миши. Нашла пост пятилетней давности, где Миша разместил фотографию своего второго загранника. Там еще было старое имя, и подпись, что фотка плохая. Мама начала мне написывать в WhatsApp и звонить. «Доченька, возвращайся скорей домой. Беги. Мы за тебя боимся. Ты не представляешь, чем все это для тебя закончится. Я расскажу об этом всем родственникам».

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